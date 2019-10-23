Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

Федерер на турнире в Базеле победил Албота, выиграв первый сет 6:0

23 октября 2019, 21:24
Теги:

Швейцарец Роджер Федерер во втором круге на турнире в Базеле разгромил молдаванина Раду Албота — 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 4 минуты.

В четвертьфинале Федерер сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 082 655 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Раду Албот (Молдавия) — 6:0, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/basel/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир