Федерер на турнире в Базеле победил Албота, выиграв первый сет 6:0

Швейцарец Роджер Федерер во втором круге на турнире в Базеле разгромил молдаванина Раду Албота — 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 4 минуты.

В четвертьфинале Федерер сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 082 655 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Раду Албот (Молдавия) — 6:0, 6:3