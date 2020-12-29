Федерер и Надаль переизбраны в совет игроков ATP

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль переизбраны в совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), информирует сайт ATP. Также туда вошли испанец Пабло Андухар и новозеландец Маркус Даниэлл. Вернулся в совет француз Жиль Симон.

Также переизбраны: канадец Феликс Оже-Альяссим, австралиец Джон Миллман, южноафриканец Кевин Андерсон, британец Энди Маррей и бразилец Бруно Соарес.

Теннисисты будут исполнять свои полномочия до июня 2022 года. На заседании совета в 2021 году будут выбраны президент и вице-президент.