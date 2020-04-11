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Евгений Кафельников: «Уже на стенку лезу от самоизоляции»

11 апреля 2020, 17:07

Олимпийский чемпион-2000, экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников рассказал, что тяжело переносит режим карантина из-за коронавируса.

«Не знаю, как остальные,но я уже на стенку лезу от самоизоляции! И это только 4 недели прошло моего карантина. Что будет через 2 месяца, даже не хочу и представлять себе», — написал Кафельников в Twitter.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 722 514 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 104 775 человек, выздоровело — 389 292.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/KYevgeni/status/1248961167701217282

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