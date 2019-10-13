Евгений Кафельников: «Успех Медведева в 2019 году связан с упорной работой»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников отметил, что россиянин Даниил Медведев успешным выступлением в нынешнем сезоне пожинает плоды упорной работы.

Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым в финальном матче турнира в Шанхае. Медведев и Зверев встретились между собой в пятый раз, до этого немецкий теннисист обыграл россиянина во всех четырех матчах.

— Рано или поздно это должно было случиться. Не было предпосылок того, что мы видим сейчас, но рано или поздно Даня должен был так заиграть, и сейчас мы имеем теннисиста мирового уровня, — цитирует ТАСС Кафельникова. — При этом люди говорят, но не видят, какая работа проходит вне медийного пространства. Никто же не видит, как скрупулезно Даниил тренируется — плоды этой работы он сейчас пожинает.