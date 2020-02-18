Евгений Кафельников: он первым из россиян выиграл «Большой шлем» и стал №1 в мире

Сегодня отмечает день рождения знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников. Ему исполнилось 46 лет.

Кафельников первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос, 1996) и стал первой ракеткой мира (3 мая—13 июня 1999). Был победителем Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на Roland Garros в 1996, 1997, 2002 годах и US Open в 1997 году.

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Олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России. Член Международного зала теннисной славы с 2019 года. Выиграл 26 турниров ATP в одиночном и 27 турниров в парном разрядах. Пятикратный подряд победитель Кубка Кремля (1997, 1998, 1999, 2000, 2001).