Евгений Кафельников: "Очень лестно читать откровения Димасика "кочерга" Комбарова о моей невостребованности после спорта"

Бывший теннисист Евгений Кафельников ответил на критику защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова.

- Очень лестно читать откровения Димасика "кочерга" Комбарова о моей невостребованности в жизни после спорта! Но за его "кочергу" в матче против "Севильи" я действительно ему благодарен, - написал Кафельников в Твиттере.

Ранее Комбаров предположил, что критика Кафельникова связанна с его невостребованностью после завершения карьеры.

Очень лестно читать откровения Димасика "кочерга" Комбарова о моей невостребованности в жизни после спорта👏👊! Но,за его "кочергу" в матче против Севильи,я действительно ему благодарен👍 – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 5 февраля 2019 г.

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