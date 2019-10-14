Евгений Кафельников: «Медведев успеет восстановить силы перед «ВТБ Кубком Кремля»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), олимпийский чемпион Евгений Кафельников отметил, что россиянин Даниил Медведев успеет восстановить силы после победы в Китае перед выступлением на «ВТБ Кубке Кремля».

— Первый матч в Москве он проведет в середине недели, начнет со второго круга. Время, чтобы прийти в нормальное состояние после Китая, у Даниила есть, — цитирует ТАСС Кафельникова. — С уверенностью в себе и игрой проблем у Медведева нет. За его результат я не переживаю.