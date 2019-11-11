Евгений Кафельников: «Медведев и близко не тот игрок сейчас, которого мы видели 6 недель назад!»
11 ноября 2019, 23:07
Известный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал поражение соотечественника Даниила Медведева от грека Стефаноса Циципаса в первом матче итогового турнира АТР. По его мнению, Медведеву нужно снова обрести уверенность.
— Медведев и близко не тот игрок сейчас, которого мы видели 6 недель назад! — написал в своем Twitter Кафельников. — Надеюсь уверенность вернется быстро, иначе будет тяжко.
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