Евгений Кафельников: «Медведев и близко не тот игрок сейчас, которого мы видели 6 недель назад!»

Известный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал поражение соотечественника Даниила Медведева от грека Стефаноса Циципаса в первом матче итогового турнира АТР. По его мнению, Медведеву нужно снова обрести уверенность.

— Медведев и близко не тот игрок сейчас, которого мы видели 6 недель назад! — написал в своем Twitter Кафельников. — Надеюсь уверенность вернется быстро, иначе будет тяжко.