Эванс и Норри вышли во второй круг турнира в Пекине

Представители Великобритании Кэмерон Норри и Дэниэл Эванс вышли во второй круг турнира в Пекине.

Кэмерон Норри обыграл в первом круге турнира чилийца Кристиана Гарина — 7:6 (7:5), отказавшегося от продолжения матча, а Дэниэл Эванс — китайца Ли Чжэ — 6:3, 6:4.

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) — Ли Чжэ (Китай, WC) — 6:3, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — Кристиан Гарин (Чили) — 7:6 (7:5), 1:0 отказ 2-го игрока