Энди Маррей: «Я начал сильно уставать, потому пришлось переломить ход матча»

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай). В матче второго круга он обыграл соотечественника Кэмерона Норри.

— В концовке второго и на протяжении всего третьего сета мне приходилось сокращать розыгрыши, — цитирует Tennis.com Маррея. — Из-за этого я действовал агрессивно и чаще шел к сетке. В длинных розыгрышах Норри был сильнее, приходилось много бегать. Я начал сильно уставать, потому пришлось переломить ход матча.