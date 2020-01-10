Аргентинский теннисист Диего Шварцман после поражения от Даниила Медведева в 1/4 финала ATP Cup отметил, что ему не понравилось поведение россиянина по ходу их матча.

— Медведев продолжает совершать безумные поступки во время матчей, что очень плохо его характеризует, — цитирует ESPN Шварцмана. — Не было никаких причин так поступать. Во время матча ничего такого не произошло. Вдруг в какой-то момент он просто начинает кричать тебе в лицо. Начинает делать то, что мне совершенно не нравится.

В конце матча я ему сказал, что он вел себя неуважительно на корте, а также что он может быть отличным игроком, но в человеческом плане ему нужно очень сильно меняться.

По ходу их матча Медведев выразил недовольство действиями арбитра. За несколько геймов до этого россиянин в порыве гнева накричал на Шварцмана. Инцидент у судейской вышки случился после того, как Шварцман сделал брейк и повел 4:3 во втором сете (первый выиграл Медведев — 6:4). Россиянина оштрафовали очком, так как это было его второе предупреждение в матче. Первое он получил в стартовой партии после того, как при переходе накричал на аргентинского теннисиста. Судье пришлось вмешаться в ситуацию, встать между соперниками и отвести Медведева в сторону.