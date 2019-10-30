Эдмунд сыграет с Джоковичем в третьем круге турнира в Париже

Британец Кайл Эдмунд обыграл аргентинца Диего Шварцмана в матче второго круга турнира в Париже — 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 18 минут. В третьем раунде Эдмунд сыграет с Новаком Джоковичем.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Диего Шварцман (Аргентина, 14) — 7:5, 6:3