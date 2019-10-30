Эдмунд сыграет с Джоковичем в третьем круге турнира в Париже
30 октября 2019, 22:04
Британец Кайл Эдмунд обыграл аргентинца Диего Шварцмана в матче второго круга турнира в Париже — 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 18 минут. В третьем раунде Эдмунд сыграет с Новаком Джоковичем.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Диего Шварцман (Аргентина, 14) — 7:5, 6:3
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