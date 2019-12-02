Джон Ньюкомб: «Кирьосу нужно просто научиться закрывать рот»

Джон Ньюкомб, знаменитый австралийский теннисист, выигравший за карьеру семь турниров «Большого шлема» высказался о ситуации с его соотечественником Ником Кирьосом.

Теннисист был отстранен на 16 недель от турниров и оштрафован на 25 тысяч долларов. Тем не менее, наказание в силу пока не вступит. Теннисисту предоставили испытательный срок на шесть месяцев, начиная с 30 сентября. Австралиец был наказан за оскорбление зрителей и арбитра. Также он сломал две ракетки во время матча.

— Я не могу говорить за Кирьоса, но мне было бы тяжело ощущать груз дисквалификации, — приводит The West Australian слова Ньюкомба. - Ему нужно просто научиться закрывать рот. Здорово, что он сыграл в Кубке Дэвиса, но его травмы тревожат. Дело касается мест соединения мышц и суставов, кажется, эта проблема никуда не исчезла. В Кубке Дэвиса он провел только четыре сета в одиночном разряде, и его плечо сразу же дало о себе знать. С такой травмой сложно выходить на корт и много тренироваться. На Australian Open пять сетов будут тяжелыми для него.