Джокович вышел во второй раунд Australian Open, одержав 900-ю победу в турнирах ATP
20 января 2020, 15:33
Сербский теннисист Новак Джокович в первом раунде Australian Open обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 7:6, 6:2, 2:6, 6:1.
Матч длился 2 часа 17 минут. Серб сделал 14 эйсов, совершил три двойные ошибки и взял 7 брейк-пойнтов из 11. Штруфф 13 раз подал на вылет, сделал 7 двойных ошибок и выиграл 4 брейка из 5.
Для Джоковича это 900-я победа на турнирах серии ATP.
В следующем раунде вторая ракетка мира встретится с обедителем пары Тацума Ито — Праджнеш Гуннесваран.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6, 6:2, 2:6, 6:1
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