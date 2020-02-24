Джокович вышел во второй круг турнира в Дубае
24 февраля 2020, 19:29
Первая ракетка мира серб Новак Джокович в первом круге турнира в Дубае обыграл тунисца Малека Джазири со счетом 6:1, 6:2.
Встреча длилась один час ровно. Серб сделал 7 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и взял 4 брейка из 8.
Во втором круге Джокович встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Малек Джазири (Тунис, WC) — 6:1, 6:2
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...