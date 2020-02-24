Джокович вышел во второй круг турнира в Дубае

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в первом круге турнира в Дубае обыграл тунисца Малека Джазири со счетом 6:1, 6:2.

Встреча длилась один час ровно. Серб сделал 7 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и взял 4 брейка из 8.

Во втором круге Джокович встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Малек Джазири (Тунис, WC) — 6:1, 6:2