Джокович вышел в третий круг турнира в Париже

Серб Новак Джокович обыграл француза Корантена Муте во втором круге турнира в Париже — 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 1 час 47 минут. В третьем раунде Джокович сыграет с победителем пары Кайл Эдмунд — Диего Шварцман.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Корантен Муте (Франция, LL) — 7:6 (7:2), 6:4