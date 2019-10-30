Джокович вышел в третий круг турнира в Париже
30 октября 2019, 21:36
Серб Новак Джокович обыграл француза Корантена Муте во втором круге турнира в Париже — 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 1 час 47 минут. В третьем раунде Джокович сыграет с победителем пары Кайл Эдмунд — Диего Шварцман.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Корантен Муте (Франция, LL) — 7:6 (7:2), 6:4
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