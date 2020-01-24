Джокович вышел в четвертый раунд Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в третьем раунде Australian Open обыграл японца Йошихито Нишиоку со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Вторая ракетка мира сделал 17 эйсов, совершил две двойные ошибки и взял 5 брейк-пойнтов из 6.

В четвертом раунде Джокович встретится с аргентинцем Диего Шварцманом, который обыграл серба Душана Лайовича (6:2, 6:3, 7:6).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:3, 6:2, 6:2