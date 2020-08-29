Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Джокович выиграл «Мастерс» в Нью-Йорке, первый турнир ATP после карантина

29 августа 2020, 22:34

Серб Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке. В финальном матче первая ракетка мира обыграл Милоша Раонича из Канады.

Турнир Western & Southern Open стал первым в рамках ATP с февраля 2020 года. Ряд соревнований был перенесен и отменен из-за пандемии коронавируса.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Милош Раонич (Канада) — 1:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/cincinnati/2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир