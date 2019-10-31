Джокович сыграет с Циципасом в четвертьфинале турнира в Париже

Серб Новак Джокович победил представителя Великобритании Кайла Эдмунда в третьем круге турнира во Франции. В четвертьфинале Джокович встретится со Стефаносом Циципасом из Греции.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 7:6 (9:7), 6:1

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:3, 6:4