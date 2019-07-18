Джокович считает, что Халеп смотрелась впечатляюще в финале Уимблдона

Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил румынку Симону Халеп с победой на Уимблдоне. В финале Халеп обыграла американку Серену Уильямс: 6:2, 6:2

– У Симоны есть все: игра, бойцовский дух, а теперь еще и опыт, – приводит официальный сайт WTA слова Джоковича. – Она вела себя впечатляюще в своем первом финале Уимблдона с многократной чемпионкой, великой теннисисткой Сереной Уильямс, которая сама в свою очередь является отважным бойцом. Симона показала, почему она сама является великой чемпионкой. Просто великолепно, что такие маленькие страны, как Румыния и Сербия, так здорово выступают на международной арене. Огромные поздравления Симоне!

Джокович также одержал победу на Уимблдоне, в финале оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера: 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).