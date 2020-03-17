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Джокович самоизолируется в Испании

17 марта 2020, 19:47
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Сербский теннисист Новак Джокович решил последовать примеру своих коллег и самоизолироваться из-за распространения коронавируса. Как сообщает Marca, 32-летний теннисист сделал это, однако, не в своем доме в Монте-Карло, а в Испании.

По данным источника, Джокович проведет следующие две недели в компании своих братьев Марко и Джордже, которые несколько лет живут в Марбелье. Напомним, что АТР приостановила проведение всех турниров.

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