Джокович самоизолируется в Испании
17 марта 2020, 19:47
Сербский теннисист Новак Джокович решил последовать примеру своих коллег и самоизолироваться из-за распространения коронавируса. Как сообщает Marca, 32-летний теннисист сделал это, однако, не в своем доме в Монте-Карло, а в Испании.
По данным источника, Джокович проведет следующие две недели в компании своих братьев Марко и Джордже, которые несколько лет живут в Марбелье. Напомним, что АТР приостановила проведение всех турниров.
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