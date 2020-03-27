Джокович пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вместе с женой передал своей стране 1 миллион евро на борьбу с эпидемией коронавируса, сообщает Reuters. На эти средства будут приобретены аппараты ИВЛ и прочее медицинское оборудование.

Ранее бывшая первая ракетка мира Ана Иванович закупила 35 аппаратов ИВЛ для сербских больниц.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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