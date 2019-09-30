Джокович потренировался с сумоистами. Надо было выбирать другую весовую категорию
30 сентября 2019, 17:22
Первая ракетка мира Новак Джокович станет участником Открытого чемпионата Японии. Теннисист уже находится в Токио сообщает Twitter ATP.
Серб посетил тренировку сумоистов и провел показательную схватку. Правда, Джокович даже не смог сдвинуть соперника с места, который явно находился в другой весовой категории.
E. Kane's abuse of an official penalty generally carries an automatic 10 game suspension. NHL commissioner Gary Bettman will have to confirm and officially enforce the suspension. Unlikely to happen before tomorrow.— Darren Dreger (@DarrenDreger) September 30, 2019
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