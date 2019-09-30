Джокович потренировался с сумоистами. Надо было выбирать другую весовую категорию

Первая ракетка мира Новак Джокович станет участником Открытого чемпионата Японии. Теннисист уже находится в Токио сообщает Twitter ATP.

Серб посетил тренировку сумоистов и провел показательную схватку. Правда, Джокович даже не смог сдвинуть соперника с места, который явно находился в другой весовой категории.