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Джокович потренировался с сумоистами. Надо было выбирать другую весовую категорию

30 сентября 2019, 17:22
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Первая ракетка мира Новак Джокович станет участником Открытого чемпионата Японии. Теннисист уже находится в Токио сообщает Twitter ATP.

Серб посетил тренировку сумоистов и провел показательную схватку. Правда, Джокович даже не смог сдвинуть соперника с места, который явно находился в другой весовой категории.

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