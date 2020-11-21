Джокович оценил камбэк Тима на тай-брейке в полуфинале Итогового турнира

Сербский теннисист Новак Джокович после поражения от австрийца Доминика Тима (5:7, 7:6 (12:10), 6:7 (5:7) в полуфинале Итогового турнира в Лондоне отметил, что соперник совершил невероятное.

На тай-брейке в третьем сете Джокович вел 4:0, однако в итоге проиграл.

— То, что он сделал после 0:4 на тай-брейке, просто невероятно, — цитирует Джоковича сайт ATP. — Я все контролировал до счета 4:0. Думал, что очень близок к победе. Однако он просто отобрал ее у меня. Однако он это заслужил, так как сделал все для победы. И у него это получилось.

Он сделал все правильно. Мне остается только снять шляпу и поздравить его. Не могу сказать, что при 4:0 я плохо сыграл. Я боролся за каждое очко до конца.

Неприятно завершить сезон таким поражением, поэтому у меня нет облегчения. Тем не менее я люблю выступать, путешествовать и заниматься своим делом. Посмотрим, что будет в следующем году.