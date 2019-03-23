Джокович обыграл Томича на турнире в Майами

Серб Новак Джокович переиграл австралийца Бернарда Томича​ во втором круге турнира в Майами. Следующим его соперником будет аргентинец Федерико Дельбонис.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг ​

Новак Джокович (Сербия) - Бернард Томич (Австралия) - 7:6 (7:2), 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) - Мартон Фучович (Венгрия, 29) - 6:4, 4:6, 6:0

Ник Кирьос (Австралия, 27) - Александр Бублик (Казахстан, Q) - 7:5, 6:3

Джон Изнер (США, 7) - Лоренцо Сонего (Италия, Q) - 7:6 (7:2), 7:6 (9:7)

Федерико Дельбонис (Аргентина) - Джон Миллмэн (Австралия, 32) - 7:5, 3:6, 7:6 (7:2)

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Люка Пуй (Франция, 25) - 4:6, 6:4, 6:3

Робин Хаасе (Голландия) - Ллойд Харрис (ЮАР, LL) - 3:6, 6:3, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания, 22) - Янко Типсаревич (Сербия) - 7:6 (7:1), 6:4

Хуберт Хуркач (Польша) - Доминик Тим (Австрия, 3) - 6:4, 6:4

Фабио Фоньини (Италия, 15) - Гвидо Андреоцци (Аргентина) - 5:7, 6:4, 6:4