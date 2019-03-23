Джокович обыграл Томича на турнире в Майами

Серб Новак Джокович переиграл австралийца Бернарда Томича во втором круге турнира в Майами. Следующим его соперником будет аргентинец Федерико Дельбонис.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия) - Бернард Томич (Австралия) - 7:6 (7:2), 6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) - Мартон Фучович (Венгрия, 29) - 6:4, 4:6, 6:0
Ник Кирьос (Австралия, 27) - Александр Бублик (Казахстан, Q) - 7:5, 6:3
Джон Изнер (США, 7) - Лоренцо Сонего (Италия, Q) - 7:6 (7:2), 7:6 (9:7)
Федерико Дельбонис (Аргентина) - Джон Миллмэн (Австралия, 32) - 7:5, 3:6, 7:6 (7:2)
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Люка Пуй (Франция, 25) - 4:6, 6:4, 6:3
Робин Хаасе (Голландия) - Ллойд Харрис (ЮАР, LL) - 3:6, 6:3, 6:4
Роберто Баутиста Агут (Испания, 22) - Янко Типсаревич (Сербия) - 7:6 (7:1), 6:4
Хуберт Хуркач (Польша) - Доминик Тим (Австрия, 3) - 6:4, 6:4
Фабио Фоньини (Италия, 15) - Гвидо Андреоцци (Аргентина) - 5:7, 6:4, 6:4