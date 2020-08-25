Джокович обыграл Беранкиса и пробился в третий раунд турнира в Нью-Йорке

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл литовца Рикардаса Беранкиса (7:6 (7:2), 6:4) во втором раунде турнира в Нью-Йорке (США).

Матч продолжался один час и 39 минут. В следующем раунде соперником серба станет американец Теннис Сандгрен.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия) — Рикардас Беранкис (Литва) — 7:6 (7:2), 6:4

Маттео Берреттини (Италия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5

Мартон Фучович (Венгрия) — Григор Димитров (Болгария) — 7:5, 4:6, 6:2

Филип Краинович (Сербия) — Доминик Тим (Австрия) — 7:6 (7:2), 6:4