Джокович обыграл Беранкиса и пробился в третий раунд турнира в Нью-Йорке
04:32
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл литовца Рикардаса Беранкиса (7:6 (7:2), 6:4) во втором раунде турнира в Нью-Йорке (США).
Матч продолжался один час и 39 минут. В следующем раунде соперником серба станет американец Теннис Сандгрен.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия) — Рикардас Беранкис (Литва) — 7:6 (7:2), 6:4
Маттео Берреттини (Италия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5
Мартон Фучович (Венгрия) — Григор Димитров (Болгария) — 7:5, 4:6, 6:2
Филип Краинович (Сербия) — Доминик Тим (Австрия) — 7:6 (7:2), 6:4