Первая ракетка мира Новак Джокович выразил надежду, что Роджер Федерер сможет вернуться к тренировкам после перенесенной операции. Швейцарец повредил правое колено, травма потребовала хирургического вмешательства.

В процессе восстановления 38-летний победитель 20 турниров «Большого шлема» пропустит ряд топ-соревнований. В том числе теннисист не сыграет на Roland Garros.

— Честно говоря, я был удивлен. Я знал, что на Australian Open он выступал, несмотря на травму. Думаю, никто не знал, какая именно травма и насколько она серьезна, — приводит слова Джоковича Gulfnews. — Меня расстраивает, когда кому-то приходится делать операцию. Для врачей это обычная процедура, но все-таки это хирургическое вмешательство. Я знаю, что еще это вредит с точки зрения психологии. Печально, что Роджер через это проходит. Надеюсь, он очень скоро вернется. Он нужен этому спорту.