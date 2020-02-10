Джокович лидирует в чемпионской гонке АТР, Рублев на пятом месте
Опубликована новая версия чемпионской гонки АТР.
Лидирует серб Новак Джокович. Вторым идет австриец Доминик Тим. На третьем месте швейцарец Роджер Федерер.
Лучший среди россиян Андрей Рублев на пятом месте. Даниил Медведев занимает восьмое место. Карен Хачанов на 24-й позиции.
Чемпионская гонка АТР
Версия от 10 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 266
2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1265
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 720
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 720
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 680
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 610
7 (26). Гаэль Монфис (Франция) — 465,
8 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) — 450
9 (8). Даниил Медведев (Россия) — 435
10 (15). Давид Гоффен (Бельгия) — 400
24 (20). Карен Хачанов (Россия) — 245