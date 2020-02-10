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Джокович лидирует в чемпионской гонке АТР, Рублев на пятом месте

10 февраля 2020, 10:11
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Опубликована новая версия чемпионской гонки АТР.

Лидирует серб Новак Джокович. Вторым идет австриец Доминик Тим. На третьем месте швейцарец Роджер Федерер.

Лучший среди россиян Андрей Рублев на пятом месте. Даниил Медведев занимает восьмое место. Карен Хачанов на 24-й позиции.

Чемпионская гонка АТР

Версия от 10 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 266

2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1265

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 720

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 720

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 680

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 610

7 (26). Гаэль Монфис (Франция) — 465,

8 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) — 450

9 (8). Даниил Медведев (Россия) — 435

10 (15). Давид Гоффен (Бельгия) — 400

24 (20). Карен Хачанов (Россия) — 245

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