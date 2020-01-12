Джокович и Троицки принесли Сербии победу на ATP Cup

Сербские теннисисты Новак Джокович и Виктор Троицки обыграли испанцев Пабло Карреньо Бусту и Фелисиано Лопеса в финале ATP Cup — 6:3, 6:4. Их матч продолжался 1 час 38 минут.

Этот выигрыш позволил Сербии одержать итоговую победу над Испанией в финале турнира — 2:1. Ранее Джокович обыграл Рафаэля Надаля, а испанец Роберто Баутиста Агут победил серба Душана Лайовича.

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал (Сидней)

Сербия — Испания

Новак Джокович/Виктор Троицки — Пабло Карреньо Буста/Фелисиано Лопес — 6:3, 6:4