Джокович и Троицки принесли Сербии победу на ATP Cup
12 января 2020, 17:16
Сербские теннисисты Новак Джокович и Виктор Троицки обыграли испанцев Пабло Карреньо Бусту и Фелисиано Лопеса в финале ATP Cup — 6:3, 6:4. Их матч продолжался 1 час 38 минут.
Этот выигрыш позволил Сербии одержать итоговую победу над Испанией в финале турнира — 2:1. Ранее Джокович обыграл Рафаэля Надаля, а испанец Роберто Баутиста Агут победил серба Душана Лайовича.
Австралия
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал (Сидней)
Сербия — Испания
Новак Джокович/Виктор Троицки — Пабло Карреньо Буста/Фелисиано Лопес — 6:3, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...