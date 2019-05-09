Джокович и Тим вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде. В двух партиях он обыграл француза Жереми Шарди – 6:1, 7:6. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

Соперником Джоковича в борьбе за выход в полуфинал станет представитель Хорватии Марин Чилич.

В другом матче дня австриец Доминик Тим обыграл итальянца Фабио Фоньини - 6:4, 7:5.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) - Жереми Шарди (Франция) - 6:1, 7:6

Доминик Тим (Австрия, 5) - Фабио Фоньини (Италия, 10) - 6:4, 7:5