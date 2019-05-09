Джокович и Тим вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде. В двух партиях он обыграл француза Жереми Шарди – 6:1, 7:6. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.
Соперником Джоковича в борьбе за выход в полуфинал станет представитель Хорватии Марин Чилич.
В другом матче дня австриец Доминик Тим обыграл итальянца Фабио Фоньини - 6:4, 7:5.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 536 160 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) - Жереми Шарди (Франция) - 6:1, 7:6
Доминик Тим (Австрия, 5) - Фабио Фоньини (Италия, 10) - 6:4, 7:5
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