Джокович и Лайович принесли Сербии победу над ЮАР на ATP Cup

Сербия одержала итоговую победу над ЮАР на ATP Cup в группе A. В первом матче Душан Лайович оказался сильнее Ллойда Харриса — 3:6, 7:6(7:4), 6:3. Во втором матче Новак Джокович обыграл Кевина Андерсона — 7:6(7:5), 7:6 (8:6).

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A (Брисбен)

Сербия — ЮАР

Душан Лайович — Ллойд Харрис — 3:6, 7:6(7:4), 6:3;

Новак Джокович — Кевин Андерсон — 7:6(7:5), 7:6 (8:6)