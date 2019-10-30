Доминик Тим вышел в третий круг турнира в Париже
30 октября 2019, 16:19
Австриец Доминик Тим обыграл канадца Милоша Раонича в матче второго круга турнира в Париже — 7:6 (7:5), 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 40 минут. В третьем раунде Тим сыграет с победителем пары Давид Гоффен — Григор Димитров.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Доминик Тим (Австрия, 5) — Милош Раонич (Канада) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...