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Доминик Тим: «Это был один из тех матчей, ради которых я тренировался всю жизнь»

13 ноября 2019, 05:06
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Австриец Доминик Тим после победы над Новаком Джоковичем на итоговом турнире ATP назвал соперника легендой. По его словам, серб — лучший теннисист в мире.

— Это был один из тех особых матчей, ради которых я тренировался всю свою жизнь, все свое детство, — цитирует пресс-служба ATP Тима. — Это был эпический матч в удивительной атмосфере. Я обыграл легенду тенниса, а также вышел в полуфинал. Это был невероятный матч, который я никогда не забуду. Новак — лучший игрок в мире, и мне пришлось сделать нечто особенное.

Джокович проиграл Тиму на итоговом турнире

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