«Доллар готовится к вылету. Причем из турнира». Аршавин шутит над Рублевым
25 сентября 2019, 23:28
Бывший нападающий сборной Росси по футболу Андрей Аршавин оставил несколько комментариев под фотографией теннисиста Карена Хачанова, которую тот разместил в Instagram.
На фотографии Хачанов запечатлен вместе с Андреем Рублевым, находящимися в самолете. Аршавин прокомментировал это изображение.
andrey.arshavin10: Доллар, как в капсуле сидит!!!
Karenkhachanov: @andrey.arshavin10 готовится к вылету ?
andrey.arshavin10: @karenkhachanov причём из турнира!!!
andrey.arshavin10: Он до туда лететь дольше будет, чем играть там!!!