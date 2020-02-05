Димитров уступил во втором круге турнира в Монпелье
5 февраля 2020, 23:59
Болгарин Григор Димитров, посеянный на турнире в Монпелье (Франция) под четвертым номером, не смог преодолеть второй круг соревнований. Он уступил местному теннисисту Грегуару Барреру — 7:6 (7:4), 4:6, 6:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 36 минут.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 529 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Грегуар Баррер (Франция) — Григор Димитров (Болгария, 4, WC) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5
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