Димитров обыграл Тима в третьем раунде «Мастерса» в Париже
31 октября 2019, 17:11
Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл австрийца Доминика Тима (6:3, 6:2) в матче третьего раунда турнира АТР в Париже (Франция).
Матч продолжался один час и 13 минут. В следующем раунде болгарин сыграет с 1/4 финала чилийцем Кристианом Гариным.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Григор Димитров (Болгария) — Доминик Тим (Австрия, 5) — 6:3, 6:2
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