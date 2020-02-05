Денис Шаповалов: «У нас с Южным отличная команда»

Денис Шаповалов поделился впечатлениями от сотрудничества с российским тренером Михаилом Южным. Канадец занимает 16-е место в рейтинге ATP.

— Мне комфортно вместе с ним работать, — приводит слова Шаповалов пресс-служба ATP. — Он требует от меня выкладываться на максимум и даже больше. Михаил понимает, что мне нелегко, но и сам он свое время отдавался игре.

Южный хорошо знает особенности игры моих соперников, часто подсказывает, как действовать в той или иной ситуации. Мне кажется, у нас отличная команда. Он помог мне стать лучше.