15:23 9 мая | Теннис — ATP

Демолинер и Медведев - в четвертьфинале турнира в Мадриде

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Бразилец Марселу Демолинер и россиянин Даниил Медведев вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде. Во втором круге дуэт обыграл испанцев Роберто Карбальеса Баэну и Хайме Мунара.

Соперниками Демолинера и Медведева станут голландец Жан-Жюльен Рожер и румын Хоря Текэу.

Мадрид (Испания) 

Турнир ATP Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 536 160 евро 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Второй круг 

Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) - Роберто Карбальес Баэна/Хайме Мунар (Испания, WC) - 7:6 (7:5), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/madrid/2019/2/

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