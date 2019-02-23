Дель Потро снялся с турнира в Акапулько

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро отказался от участия в ATP турнире вАкапулько (Мексика). Теннисист сообщил, что находится не в том физическом состоянии, чтобы играть на высоком уровне.

– Врачи сказали, что если хочу быть готовым на сто процентов, мне нужно время, - приводит официальный сайт ATP слова Дель Потро. - Я не собираюсь сидеть дома и смотреть турниры по телевизору, как было раньше, это очень плохо на мне сказывается. Тяжело показывать хорошую игру, когда не чувствуешь себя полностью здоровым. Я еще не в том физическом состоянии, чтобы играть на максимуме. Для подготовки к Индиан-Уэллсу мне нужен длительный перерыв.

Напомним, что Дель Потро ранее проиграл американцу Маккензи Макдональду в четвертьфинале турнира АТР.