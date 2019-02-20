Дель Потро пробился во второй круг турнира в Делрэй-Бич

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро вышел во второй круг турнира вДелрэй-Бич (США). В матче первого раунда он обыграл японца Йошихито Нишиоку - 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.

В других матчах дня действующий победитель турнира американец Фрэнсис Тиафо не проиграл британцу Даниэлю Эвансу (6:3, 6:7 (1:7), 5:7), еще один представитель США Райлли Опелка переиграл своего соотечественника Тенниса Сандгрена (6:4, 6:0), француз Адриан Маннарино обыграл канадца Брэйдена Шнура (6:2, 6:2), а Джон Изнер из США выиграл у канадца Петера Полански (6:3, 7:6 (7:4).

Делрэй-Бич (США)



Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com



Призовой фонд 582 550 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Первый круг



Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 1, WC) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:3, 7:5

Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) – Фрэнсис Тиафо (США, 3) – 3:6, 7:6, 7:5

Райлли Опелка (США) – Теннис Сандгрен (США) – 6:4, 6:0

Адриан Маннарино (Франция, 8) - Брэйден Шнур (Канада) - 6:2, 6:2

Джон Изнер (США, 2, WC) - Петер Полански (Канада) - 6:3, 7:6 (7:4)