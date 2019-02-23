Дель Потро не смог выйти в полуфинал турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Маккензи Макдональд в четвертьфинале турнира АТР в Делрэй-Бич обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро - 6:4, 3:6, 7:6.
Также в полуфинал вышли американец Джон Изнер и представитель Молдавии Раду Аболт.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com
Призовой фонд 582 550 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маккензи Макдональд (США) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 1, WC) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)
Раду Албот (Молдавия) - Стив Джонсон (США, 4) - 1:6, 6:3, 7:6 (7:5)
Джон Изнер (США, 2, WC) - Адриан Маннарино (Франция, 8) - 7:6 (7:2), 6:4
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