Давыденко рассказал, cможет ли Хачанов прибавить перед US Open

Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко в интервью «СЭ» рассказал о работе с Кареном Хачановым, отметив его хорошую физическую форму в преддверии US Open.

— Карен Хачанов вас, получается, все-таки уговорил присоединиться к команде и поехать с ним в Вашингтон?

— Да. И сейчас у нас есть договоренности о том, чтобы я поехал с ним в Санкт-Петербург и в Пекин и Шанхай. Окончательно понятно все будет чуть позже, после US Open. Его постоянный тренер (Ведран Мартич. — Прим. «СЭ») планирует взять выходные, и они оба хотели бы, чтобы с ним на этих турнирах кто-то был, мог подсказать в важный момент. Мне тоже свой график для Карена приходится перестраивать.

— У Карена есть потрясающая способность прибавлять на турнирах «Большого шлема». Сможет ли он улучшить свои результаты на Открытом чемпионате США?

— Я скажу одно: физическая форма у Карена очень хорошая. Он много занимался физикой в Москве. Мы тренировались два раза в день на корте, и еще физподготовка у него была. Очень прилично занимался. Физически он готов играть спокойно играть пять сетов. Не будет такого, что он устанет в третьей партии или проиграет матч из-за физики. Но может уступить, если пропадет концентрация. Почему так происходит, я не знаю. Может быть, присутствует какая-то неуверенность в чем-то. Но он может прибиваться по ходу турнира и улучшать качество своего тенниса. Надеюсь, что так и будет.

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