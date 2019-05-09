Давид Феррер завершил карьеру после 1111-го матча

Испанский теннисист Давид Феррер завершил карьеру. В последнем матче он уступил немцу Александру Звереву во втором круге Madrid Open. 37-летний спортсмен ранее говорил, что турнир на его родине станет для него последним.

Феррер за 20-летнюю карьеру завоевал в одиночном разряде 27 трофеев. Это пятый результат среди действующих теннисистов (больше него турниров выигрывали только Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррэй).

Лучшим его результатом на турнирах "Большого шлема" стал выход в финал "Ролан Гаррос" в 2013 году.

Всего Феррер провел на корте 1111 матчей, одержав 733 победы. Лучшая позиция в рейтинге ATP - третье место в 2013 году.