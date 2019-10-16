Данилов и Сафиуллин не смогли пробиться во второй круг «Кубка Кремля» в парном разряде
16 октября 2019, 13:30
Россияне Савриян Данилов и Роман Сафиуллин в первом круге «Кубка Кремля» уступили итальянцу Симоне Болелли и аргентинцу Андресу Мольтени — 5:7, 1:6.
Их матч продолжался 1 час 14 минут.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 939 220 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Симоне Болелли/Андрес Мольтени (Италия/Аргентина) — Савриян Данилов/Роман Сафиуллин (Россия, WC) — 7:5, 6:1
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