Данилов и Сафиуллин не смогли пробиться во второй круг «Кубка Кремля» в парном разряде

Россияне Савриян Данилов и Роман Сафиуллин в первом круге «Кубка Кремля» уступили итальянцу Симоне Болелли и аргентинцу Андресу Мольтени — 5:7, 1:6.

Их матч продолжался 1 час 14 минут.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Симоне Болелли/Андрес Мольтени (Италия/Аргентина) — Савриян Данилов/Роман Сафиуллин (Россия, WC) — 7:5, 6:1