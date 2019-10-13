Россиянин Даниил Медведев, ставший победителем «Мастерса» в Шанхае, отметил, что его соперник по финалу представитель Германии Александр Зверев является одним из лучших теннисистов мира.

— Это была потрясающая ночь, но прежде всего я хотел бы поздравить Сашу (Зверева), — cказал Медведев после окончания матча в трансляции канала Eurosport. — Невероятная неделя, у него получались просто замечательные матчи. — Ты — один один из лучших игроков в мире, — обратился россиянин к Звереву. Также я хотел бы поблагодарить своего тренера, который был со мной все это время.

Я благодарен всем за поддержку, в том числе своей семье: жене, сестре, родителям, которые очень в меня верили и помогали каждый день становиться сильнее. Спасибо болельщикам, который в поздний час поддерживали и придавали энергию.