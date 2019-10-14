Даниил Медведев: «Я просто стал демонстрировать более качественный теннис»

Россиянин Даниил Медведев поделился мнением о причинах победы над немцем Александром Зверевым в финале турнира в Шанхае (Китай).

— Думаю, что просто стал демонстрировать более качественный теннис, — цитирует Медведева официальный сайт ATP Tour. — Например, с Чоричем у меня тоже была плохая статистика. Перед финалом в Санкт-Петербурге даже немного нервничал, но уверенно выиграл. Так же и тут. Стал играть лучше, больше никаких секретов. Вот поэтому результаты улучшились.

Россиянин выиграл четвертый титул в этом году и седьмой в карьере (еще три титула — в сезоне-2018). В 2019-м он побеждал в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и теперь в Шанхае.