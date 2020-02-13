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Даниил Медведев: «Я просто недостаточно хорошо играл»

09:35
Даниил Медведев. Фото ATP Tour
Даниил Медведев. Фото ATP Tour
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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение на старте турнира в Роттердаме (Голландия). Он уступил канадцу Вашеку Поспишилу.

— Я просто недостаточно хорошо играл, — приводит слова Медведева пресс-служба турнира. — Должен был действовать намного лучше, чтобы победить его. У меня были шансы, нужно было играть на более высоком уровне. Не чувствовал дополнительного давления из-за первого номера посева, потому что играю для себя.

Он был полон уверенности, вы могли это почувствовать. Будем усердно тренироваться для следующего турнира в Марселе.

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