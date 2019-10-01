Даниил Медведев: «В юниорском возрасте меня нередко отстраняли за поведение»

Первая ракета России, четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев рассказал о своем непростом характере.

— Мне приходится стараться, чтобы контролировать себя, — цитирует Tennis World USA Медведева. — Я не самый спокойный человек в мире. В юниорском возрасте меня нередко отстраняли от турниров за поведение. Когда набираешь 10 штрафных баллов, то пропускаешь месяц. Мне кажется, я пропустил около пяти месяцев.

Горжусь своим нынешним поведением, мне не хватало спокойствия. Готов упорно тренироваться и идти от матча к матчу.