Даниил Медведев: «В следующих раундах нужно прибавлять в подаче, иначе будет тяжело»

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги победы в матче первого раунда Australian Open против американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 4:6, 6:4, 6:2).

— Видел где-то в Instagram, что ATP Tour вчера поздравлял Тиафо с днем рождения, — сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport. - Но в теннисе никто поблажек делать не будет.

— 13 эйсов, 12 двойных ошибок. Это напряжение вечернего матча?

— Не знаю, как это объяснить. Подавал, как мне кажется, действительно очень плохо. Много давал шансов «брейкануть» себя. В следующих раундах нужно прибавлять в подаче, иначе будет тяжело. В любом случае рад, что победил, завтра буду думать, что делать с подачей.

— Марат Сафин перед турниром давал совет о том, как выиграть Australian Open? И чувствуете ли, что от вас многое ждут как от четвертого сеянного?

— К сожалению, совета, как выиграть Australian Open, никто дать не может. Мы живем не в сказке. Конечно, он много подсказывал по карьере и конкретным розыгрышам.

Видно, что много ожиданий, но я просто буду делать все, что от меня зависит, выкладываться до конца. Посмотрим, какой будет результат.