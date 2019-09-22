Даниил Медведев стал чемпионом St. Petersburg Open, обыграв в финале Борну Чорича 6:3, 6:1. В интервью у корта 23-летний россиянин рассказал, почему был сдержан после победного эйса.

— На самом деле, я очень счастлив. Хотя, может быть, по моей реакции после последнего очка этого и не скажешь. Выиграв в Цинциннати, я решил, что это будет мой стиль сдержанно праздновать победы. Очень сложно было сдержать себя и не заорать во все горло, — сказал Медведев.

На вопрос о том, приедет ли он в следующем году защищать титул, теннисист ответил своим вопросом к публике: «Хотите меня видеть в следующем году?» — и добавил: «На самом деле, если будет позволять физическое состояние обязательно приеду. Это один из моих самых любимых турниров. В этом году многие считали, что я еду сюда просто показаться, но вот я здесь, даю вам интервью после победы в финале. Так что я всем все доказал». (Мария Никулашкина)